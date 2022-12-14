МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело") завершил реконструкцию терминала на станции Лагерная в Казани, увеличив его перерабатывающую мощность на 60%, до 31 тысячи ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент, TEU) в год, сообщила компания. "Трансконтейнер" отказался от реконструкции терминала "Кунцево — 2"

"ПАО "Трансконтейнер" завершило реконструкцию собственного терминала на станции Лагерная в Казани, нарастив его перерабатывающую мощность на 60% — до 31 тысячи ДФЭ в год", — говорится в сообщении.

Уточняется, что реконструкция проводилась с 2020 года, но терминал не прекращал свою деятельность. В результате проведенных работ был расширен фронт погрузки и выгрузки с увеличением вместимости с 11 до 52 условных вагонов, построена новая площадка для хранения контейнеров площадью 10 тысяч квадратных метров проведена модернизация подкранового пути, на 75 метров удлинена крановая площадка, а также построен новый противопожарный водопровод и смонтирована современная система освещения территории терминала.

Капитальные вложения в инфраструктуру терминала за три года составили порядка 150 миллионов рублей. На следующем этапе модернизации, который будет проводиться после анализа динамики переработки контейнерных грузов, планируется увеличить площадь участка работы ричстакера за счет смещения подъездных путей, что позволит увеличить перерабатывающую мощность еще на 16 тысяч ДФЭ — до 47 тысяч ДФЭ в год.

"Обновление терминала на станции Лагерная позволило существенно увеличить мощность переработки и вместимость грузовых фронтов, что особенно актуально на фоне высокой заинтересованности наших клиентов в организации регулярных контейнерных поездов между различными регионами России, а также в экспортном и импортном сообщении. Мы планируем дальнейшее развитие терминала", — приводятся в сообщении слова вице-президента "Трансконтейнера" Виктора Маркова.

Терминал расположен в Казани и специализируется на организации поездных сервисов в сообщении с регионами России (Урал, Сибирь, Дальний Восток) и Китаем. Среди основных номенклатур, обрабатываемых на терминале, синтетические моющие средства, полиэтилен, поликарбонат, продукты пищевой промышленности, оборудование и техника, а также машинное масло и продукция для нефтехимического комплекса. Доля терминала в объеме погрузки всех контейнерных грузов региона составляет порядка 65%.