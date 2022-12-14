МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути (СМП) в нынешнем году уже превысил 32 миллиона тонн, тем самым досрочно достигнут целевой показатель 2022 года, сообщила в среду госкорпорация "Росатом", отвечающая за развитие инфраструктуры Севморпути.

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"По нашим оценкам, грузопоток по Северному морскому пути (СМП) в этом году может достичь 34 миллиона тонн. Окончательные итоги подведём в январе 2023 года", — отметил генеральный директор ФГБУ "ГлавСевморпуть" (входит в "Росатом") Сергей Зыбко, слова которого приводятся в сообщении.

Основу грузопотока составили нефтегазовые инвестиционные проекты: нефть и нефтепродукты – 7,2 миллиардов тонн, СПГ и газоконденсат – 20,5 миллиардов тонн. Угля было перевезено 295 тысяч тонн, рудоконцентрата – 43,5 тысяч тонн. Генеральные грузы составили 4,2 миллиардов тонн, отмечает "Росатом".