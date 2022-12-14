МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Минтранс России предложил отсрочить обязательное оснащение городских автобусов тахографами до 1 марта 2025 года. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Минтранс пересмотрит параметры транспортной стратегии-2030

Весной 2022 года правительство приостановило действие обязательного требования оснащать городские автобусы тахографами до 1 марта 2024 года для предоставления перевозчикам возможности перераспределить зарезервированные на для покупки тахографов деньги на ремонт и содержание транспорта.

"В пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 539 "О приостановлении действия пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. № 1998 "О категориях оснащаемых тахографами транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а также видах сообщения, в которых осуществляются такие перевозки транспортными средствами указанных категорий" в отношении транспортных средств категорий М2 и М3, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении, и о внесении изменения в пункт 4 указанного постановления" цифры "2024" заменить цифрами "2025"", — говорится в тексте проекта.