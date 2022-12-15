МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Промедление с запуском лизинга воздушных и водных судов является недопустимым, заявил президент Росси Владимир Путин в рамках совещания в четверг.

Глава государства подчеркнул, что механизм должен был заработать за счет средств ФНБ, однако этого до сих пор не произошло

Путин обратил внимание кабмина на то, что в отношении российских самолетов программа должна быть исполнена в полном объеме уже в этом году, водного транспорта — не позже первого квартала следующего года.