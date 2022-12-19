МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о штрафах до 5 миллионов рублей для граждан и до 20 миллионов рублей для юридических лиц за умышленное затопление морского судна. Путин запретил принимать в авиаперсонал некоторые категории людей

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

За умышленное затопление морского судна или судна внутреннего плавания в пределах внутренних морских вод, территориального моря РФ, в акватории Северного морского пути или на внутренних водных путях РФ устанавливается штраф для граждан в размере от 3 до 5 миллионов рублей, для юрлиц — от 15 до 20 миллионов рублей.

По закону устанавливаются также штрафы за нарушение собственником затонувшего судна сроков направления капитану морского порта сообщения о затонувшем имуществе, о намерении приступить к его удалению для граждан в размере от 100 до 300 тысяч рулей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. За нарушение собственником затонувшего имущества сроков начала удаления затонувшего имущества, а также за неоднократное нарушение условий, предусмотренных по удалению затонувшего имущества — для граждан в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц — от 3 до 5 миллионов рублей.

Эксплуатация морского судна валовой вместимостью 300 и более в случае отсутствия свидетельства о страховании или об ином финансовом обеспечении ответственности за удаление затонувшего судна в соответствии с международным договором РФ об удалении затонувших судов будет грозить штрафом для граждан — в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 10 до 20 тысяч рублей.