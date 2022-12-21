ЛОБНЯ (Московская область), 21 дек — ПРАЙМ. Россия обновила порядка 470 млн кв метров дорог, в том числе около 5 млн кв метров — на своих новых территориях, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в среду на церемонии открытия дорожных участков в нескольких российских регионах. Объем строительства дорог в России вырос на 5,8 процента за десять месяцев

"За последние три года в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтировано порядка 470 млн кв. метров дорог, что составляет протяженность 60 тысяч (км)", — указал он.

В этом году, продолжил Хуснуллин, уже отремонтировано порядка 165 млн кв метров дорог, что на 3 млн больше, чем в прошлом году, и на 20 млн больше, чем в 2019 году. "И почти 5 млн мы уже отремонтировали на новых территориях плюсом к этой цифре", — сообщил вице-премьер.

Он обратил внимание, что "дорожная отрасль, несмотря на ковид, санкционное давление, ограничения по строительным ресурсам, за последние три года продолжает системно развиваться и из года в год улучшает свои показатели". "Мы ни одного года не "упали", каждый год прирастаем", — отметил Хуснуллин.