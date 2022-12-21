ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейсы в Египет, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Российские туроператоры заявили, что отказов от туров в Египет нет

"Факт отмены могу подтвердить", — сказала собеседница агентства на вопрос об отмене запланированных рейсов в Египет, не уточнив, когда предполагается возобновить полеты.

В авиакомпании подчеркнули, что еще не начали полетную программу в Египет, поэтому перевезенных "Уральскими авиалиниями" туристов в стране нет.

С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу ведомство сообщило, что отметило существенные недостатки в документах iFly на полеты, после чего компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 21 декабря.