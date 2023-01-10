МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы 10 января приступит к рассмотрению иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций Дальневосточного морского пароходства (головной компании группы Fesco), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Генпрокуратура направила в суд дело о масштабной контрабанде леса в Китай

Рассмотрение иска по существу назначено на 10 января в 10.00.

Ответчиками по иску замгенпрокурора выступают не только основатель группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, его брат Магомед и их компании, но и другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста Магомедовых. Ответчиками выступают Михаил Рабинович и его партнер Андрей Северилов (владеют 26,5% и 23,8% акций Fesco соответственно), ряд компаний-акционеров. Ранее суд уже изъял часть акций у Магомедовых, а теперь рассмотрит вопрос об акциях, оставшихся в коммерческом обороте после этого решения.

Мещанский районный суд в начале декабря отправил братьев Магомедовых на 19 и 18 лет в колонию строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. У Зиявудина Магомедова суд конфисковал пакет акций Fesco в пользу государства.

Оба брата Магомедовых были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Журнал Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении группы порядка 9 тысяч фитинговых платформ, парк контейнеров — более 100 тысяч TEU.