МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. РЖД в марте 2023 года вновь запустят литературный туристический поезд к историческим местам Льва Толстого и Ивана Бунина, сообщила компания. РЖД поставили исторический рекорд по перевозке контейнеров в 2022 году

"Литературный турпоезд "Вкус эпохи" полюбился путешественникам в прошлом году, поэтому в марте он вновь проедет по маршруту Москва – Елец – Лев Толстой – Липецк – Москва. В этот раз при разработке экскурсионной программы уделили отдельное внимание биографии Ивана Бунина, который провел несколько лет в Ельце", — говорится в сообщении.

Поезд отправится с Павелецкого вокзала Москвы 24 марта в 22:25 и вернётся 26 марта в 9:40.

"Формат путешествия – "отель на колесах": днем – экскурсии, ночь – в пути в вагонах СВ и купе с душем, кондиционерами и биотуалетами. В составе поезда также предусмотрен вагон-ресторан", — пишут РЖД.

Билеты продаются в железнодорожных кассах, на официальном сайте РЖД или в мобильном приложении. На странице поиска надо задать маршрут следования "Москва Павелецкая – Москва Павелецкая Туристическая".

"Пассажиры могут спланировать свою экскурсионную программу сами или оформить отдельные экскурсии в пути у проводников", — добавляется в сообщении.