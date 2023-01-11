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Авиарегулятор США снял запрет на вылет самолетов
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Запрет на вылет самолетов, введенный в связи со сбоем системы оповещения пилотов, сняли, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Ранее ведомство оповестило... ПРАЙМ, 11.01.2023
транспорт, бизнес, новости, сша, рейсы, сбой
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Запрет на вылет самолетов, введенный в связи со сбоем системы оповещения пилотов, сняли, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
Ранее ведомство оповестило о сбое в системе оповещения пилотов NOTAM, которая отвечает за предупреждение пилотов об опасностях и ограничениях в воздушном пространстве.
FAA подчеркнуло, что нормальное движение воздушного транспорта постепенно восстанавливается.
"Запрет на вылет снят", — указало Управление в Twitter.
Ведомство подчеркнуло, что в данный момент расследует причины возникновения проблемы.
По данным на пять часов вечера по московскому времени, в США отложили четыре тысячи рейсов, отменили — 728.