МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Запрет на вылет самолетов, введенный в связи со сбоем системы оповещения пилотов, сняли, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Байден: Минтранс не знает, в чем причина сбоя в системе оповещения пилотов

Ранее ведомство оповестило о сбое в системе оповещения пилотов NOTAM, которая отвечает за предупреждение пилотов об опасностях и ограничениях в воздушном пространстве.

FAA подчеркнуло, что нормальное движение воздушного транспорта постепенно восстанавливается.

"Запрет на вылет снят", — указало Управление в Twitter.

Ведомство подчеркнуло, что в данный момент расследует причины возникновения проблемы.

По данным на пять часов вечера по московскому времени, в США отложили четыре тысячи рейсов, отменили — 728.