ХЕЛЬСИНКИ, 13 янв — ПРАЙМ. Финская Nurminen Logistics приобрела финское подразделение эстонского государственного железнодорожного оператора Operail, цена сделки не раскрывается, следует из сообщения Nurminen Logistics. РЖД обновили более 4,8 тысяч километров пути в 2022 году

"Дочерняя компания Nurminen Logistics — North Rail Holding Oy и Operail Holding OÜ подписали договор купли-продажи, в котором стороны договорились, что Operail Finland Oy будет передана в собственность North Rail Holding Oy после получения покупателем необходимых решений финских властей", — говорится в сообщении.

Стороны не разглашают цену сделки.

Таким образом Nurminen Logistics станет полноценным железнодорожным оператором в Финляндии с собственными локомативами и подвижным составом.

"Operail Finland Oy владеет девятью полностью модифицированными, мощными линейными и маневровыми локомотивами General Electric 2018-2020 годов выпуска в Финляндии. Локомотивы могут перевозить около 5 миллионов тонн железнодорожных грузов в год в Финляндии", — говорится в сообщении.

После завершения покупки Operail Finland Oy и ее бизнес-операций в Финляндии чистые продажи и операционная прибыль Nurminen Logistics значительно вырастут, начиная с 2023 года, указывается в сообщении.