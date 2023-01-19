НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания Air Arabia запустит регулярные рейсы из Казани в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби с 16 февраля, следует из сообщения в Telegram-канале аэропорта столицы Татарстана. Red Wings запустит прямые рейсы из Махачкалы в Тель-Авив в феврале

"Зарубежный партнёр аэропорта "Казань" и крупнейший лоукостер Ближнего Востока и Северной Африки – авиакомпания Air Arabia – открыл продажу билетов на новую полётную программу: регулярные рейсы в Абу-Даби. Вылеты будут выполняться с 16 февраля по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Air Arabia уже более 10 лет является партнёром международного аэропорта "Казань". Перевозчик также выполняет рейсы в Шарджу 5 раз в неделю — по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.