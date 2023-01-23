МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Российский производитель "Ласточек", ООО "Уральские локомотивы", занимается разработкой новых серий электропоездов с российскими комплектующими и продолжает работу над созданием двухэтажных составов, следует из слов замгендиректора РЖД Дмитрия Пегова. РЖД начнут отслеживать состояние железнодорожных мостов в онлайн-режиме

Холдинг РЖД закупает "Ласточки" уже несколько лет. "Уральские локомотивы" были созданы в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской "Синара — Транспортные машины" (СТМ, входит в группу "Синара"). Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий. Локализация "Ласточек" близка к 90%.

"В 2022 году, с учетом геополитической и экономической обстановки, у ООО "Уральские локомотивы" и его поставщиков возникли трудности с поставкой импортных комплектующих. С целью продолжения производства ООО "Уральские локомотивы" оперативно стало прорабатывать вопросы по разработке новых серий электропоездов "Ласточка" с российскими комплектующими. Так, в 2023 году планируется сертификация нового электропоезда серии ЭС104 с российским тяговым приводом", — сообщил Пегов в интервью "Объединению производителей железнодорожной техники" (ОПЖТ).

По его словам, данный электропоезд будет аналогом "Ласточки" серии ЭС2Г "стандарт", но с измененным экстерьером головного вагона, а в 2024 году в планах у завода разработать и сертифицировать двухсистемный электропоезд серии ЭС105 (аналог ЭС1П). Замглавы РЖД отметил, что реализация проекта "Ласточка" позволила пересмотреть принципы качества обслуживания пассажиров в части комфорта и скорости перемещения, стала толчком в развитии промпредприятий по выпуску комплектующих и пассажирского подвижного состава в целом на территории России.

"Также параллельно заводом ведутся работы по разработке принципиально новых электропоездов, таких как двухэтажные для городского и межрегионального сообщения, электропоезда с автономной тягой с учетом использования аккумуляторных батарей, а также совместно с ОАО "РЖД" проводится работа по внедрению автоматизированной системы управления электропоездов со степенью автоматизации УА4 (эксплуатация электропоезда в автоматическом режиме без наличия локомотивной бригады в кабине машиниста)", — перечислил замглавы РЖД.

Пегов в 2019 году сообщал журналистам, что РЖД могут заказать у "Уральских локомотивов" 1,6 тысячи двухэтажных вагонов с сидячими и спальными местами.