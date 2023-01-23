МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Контейнерный рынок РФ по итогам 2022 года снизился на 15,6% по сравнению с 2021 годом, до 5,492 миллиона TEU, сообщает транспортная группа Fesco. Суд назвал объем изъятых у Fesco акций

По данным компании, импорт сократился на 12%, до 2,107 миллиона TEU, экспорт – на 25%, до 1,529 миллиона TEU. Транзитные перевозки снизились на 23%, до 750 тысяч TEU. Внутренние отправки остались на уровне предыдущего года – 1,105 миллиона TEU, уточняется в релизе.

"По итогам декабря 2022 года рынок сократился на 19% по сравнению с декабрем 2021 года, до 486,3 тысяч TEU", — отмечают в Fesco. В компании уточнили, что импортные перевозки в декабре прошлого года выросли на 9,1%, а экспорт снизился на 39% относительно декабря 2021 года.

При этом ключевой рост в декабре показали отправки через порты Дальнего Востока. "Перевалка через порты Дальнего Востока выросла на 5%, ограничивающим фактором для дальнейшего роста стали инфраструктурные ограничения", — сообщают в компании. Транзитные перевозки сократились на 28%. "Единственным транзитным рынком с положительной динамикой остается направление Азия-Средняя Азия за счет перевозок из Республики Корея в Узбекистан", — добавляют в группе. Внутренние перевозки в декабре сократились на 6%.

В Fesco отмечают, что основным событием, повлиявшим на показатели контейнерного рынка по итогам 2022 года, стал переток грузов из портов Северо-Западного региона на Дальний Восток. "Несмотря на общее снижение контейнерного рынка во второй половине 2022 года, он вошел в стадию активного восстановления — появились новые игроки, грузопотоки и сервисы", — резюмируют в группе.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот портов РФ, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.