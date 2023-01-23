МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. РЖД назначат более 200 дополнительных поездов дальнего следования в праздничные дни февраля, говорится в сообщении компании. РЖД сообщили о разработке новых двухэтажных составов

"Холдинг "РЖД" планирует назначить более 200 дополнительных поездов дальнего следования в праздничные дни февраля", — говорится в сообщении.

Сообщается, что дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Казань, Киров, Чебоксары, Оренбург, Ульяновск, Саратов, Астрахань, Воронеж, Екатеринбург, Нижний Новгород. Из Санкт-Петербурга дополнительные поезда отправятся в Челябинск, Казань, Белгород, Великие Луки, Архангельск, Ярославль, Сортавалу.

Дополнительные назначения также запланированы из Ростова-на-Дону в Кисловодск и Адлер, а также по маршрутам Тюмень – Оренбург, Зеленый Дол — Казань, Петрозаводск — Псков, Нижний Новгород — Кисловодск.

РЖД также информируют, что 22 по 26 февраля между Москвой и Санкт-Петербургом будут дополнительно назначены рейсы высокоскоростных поездов "Сапсан". С 22 по 27 февраля некоторые "Сапсаны" на этом направлении и "Ласточки" Москва – Кострома и Москва – Нижний Новгород, обычно курсирующие одиночными составами, будут курсировать в сдвоенном исполнении.

Кроме того, при повышенном спросе на поездки в февральские праздничные дни возможно включение в составы уже назначенных поездов дополнительных вагонов, говорится в сообщении.