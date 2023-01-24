МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Ввод Эстонией прилежащей зоны в Финском заливе не окажет влияния на судоходство России, если данная инициатива будет выполнена в соответствии с международным правом, считает юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова. Эстония не может ограничить судоходство в прилежащей зоне, заявил посол

Ранее стало известно о том, что эстонские власти прорабатывают вопрос о возможности введения прилежащей зоны в Финском заливе в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря страны. По словам главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу, это позволит контролировать соблюдение законодательства страны и окажет положительный эффект на безопасность, охрану окружающей среды и защиту объектов археологической и исторической ценности, обнаруженных в море.

По мнению Сазоновой, Таллин пытается осложнить таким образом жизнь России, но ему сначала надо провести консультации.

"Все будет зависеть от того, как будет конкретно реализовано, и, мне кажется, что, пока еще они формально не закрепили те параметры, которые они хотят ввести, о чем-то говорить преждевременно. Если все будет строго по Конвенции, особых проблем я не вижу. Другое дело, если они попытаются реализовать тематику санкций, но тогда многое можно сделать. По большому счету, никакого влияния на российское судоходство это не должно оказать, если это будет в рамках права. Другой вопрос, что они могут что-то придумать и пойти в обход этого права", — сказала она РИА Новости.

Если что-то пойдет не так, есть механизм, который называется Гамбургский трибунал по морскому праву, можно будет туда обратиться в крайнем случае, отметила Сазонова.

"У Эстонии проблема не только в том, что она хочет закрепить особую прилежащую зону, у нее накладка происходит с Финляндией по прилежащим зонам, потому что не такая большая ширина морских вод. Поэтому они установили нейтральную полосу в 3 морских мили, и сейчас Эстония должна прежде всего обсудить этот вопрос с финской стороной. А так сама по себе прилежащая зона ничего не означает, это полоса водного пространства, которая пролегает на 12 морских моль по территориальному морю", — подчеркнула она.