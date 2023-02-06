МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в прошлом году сократился на 8% по сравнению с 2021 годом и на 1,6% — по сравнению с 2019 годом, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Air France-KLM заказала новые грузовые и пассажирские самолеты Airbus

Объем международных грузовых авиаперевозок в годовом выражении снизился на 8,2%, к 2019 году – также на 1,6%. Только в декабре 2022 года показатель снизился на 15,8% к декабрю 2021 года и на 7,7% — к аналогичному периоду 2019 года.

Снижение общего объема грузовых перевозок в 2022 году к предыдущему году было зафиксировано во всех регионах, больше всего показатель сократился в Латинской Америке – на 13,1%. В Европе грузовые авиаперевозки сократились на 11,5%, в странах Ближнего Востока – на 10,7%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 8,8%, в Северной Америке – на 5,1%, в Африке – на 1,4%.

Только в декабре 2022 года грузовые перевозки снизились на 15,3% по сравнению с декабрем 2021 года, к аналогичному периоду 2019 года – на 7,4%. Наибольшее снижение за декабрь было зафиксировано в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 21,2%. Заметное уменьшение наблюдалось также в странах Европы (-17,4%) и Ближнего Востока (-14,4%). В Африке грузовые авиаперевозки сократились на 10%, в странах Северной Америки – на 8,5%. В Латинской Америке показатель не изменился в годовом выражении.

"В свете значительной политической и экономической неопределенности показатель грузовых перевозок снизился по сравнению с невероятными показателями 2021 года… Продолжающиеся меры ключевых государств по борьбе с инфляцией… приведут, как ожидается, к сокращению объема грузов в 2023 году на 5,6% по сравнению с 2019 годом", — приводятся в сообщении слова главы IATA Вилли Уолша.