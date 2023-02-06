ТАШКЕНТ, 6 фев — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Азимут" увеличила количество рейсов из Москвы в Термез на юге Узбекистана до двух раз в неделю, сообщает в понедельник пресс-служба Uzbekistan airports. Turkish Airlines отменила 238 рейсов

" С 6 февраля международный аэропорт "Термез" будет принимать дополнительный регулярный рейс "Азимут" из аэропорта "Внуково" (Москва) по вторникам", — говорится в сообщении в Telegram-канале Uzbekistan airports.

Ранее российский авиаперевозчик выполнял рейсы Москва — Термез еженедельно по пятницам, напомнили в пресс-службе. "Планируется, что полеты будут осуществляться на самолетах типа Sukhoi Superjet 95", — говорится в сообщении.