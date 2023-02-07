МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. РЖД вновь стали принимать к перевозке пиломатериалы на экспорт через Казахстан, в том числе в Китай, сообщила компания. Глава РЖД доложил об объемах перевозок на восток в 2022 году

"Возобновили прием к перевозке пиломатериалов на экспорт, в том числе в Китай, через пункты пропуска на границе с Казахстаном", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 31 января вступило в силу постановление правительства России, которым внесены изменения в правила вывоза отдельных видов продукции на экспорт.

Компания отмечает, что оперативно принятые государством меры по поддержке экспорта обеспечили возможность перевозок продукции лесопромышленного комплекса по железной дороге не только напрямую через российско-китайские погранпереходы, но и через российско-казахстанские — для транзита в Китай и другие страны.