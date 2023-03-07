МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в январе сократился на 14,9% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Российский рынок акций немного подрос за основную сессию

По сравнению с январем 2019 года показатель уменьшился на 11%. В то же время объем международных грузовых авиаперевозок опустился на 11,4% к январю 2019 года и на 16,2% — к январю прошлого года.

Наибольшее снижение грузовых авиаперевозок было зафиксировано в Европе (-20,4%) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (-19%). Также снижение наблюдалось в странах Ближнего Востока (-11,8%), Африки (-9,5%) и в Северной Америке (-8,7%). Показатель грузовых перевозок вырос только в Латинской Америке — на 4,6%.

"2023 год начался в непростых условиях для бизнеса. К этому добавилась постоянная неопределенность… Более скорый, чем ожидалось, уход Китая от политики нулевой заболеваемости коронавирусом стабилизирует производственные условия на крупнейшем рынке грузовых авиаперевозок", — приводятся в сообщении слова главы IATA Вилли Уолша.