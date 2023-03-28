МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Движение поездов в Джанкойском районе Крыма временно приостановлено после ДТП с легковым автомобилем, рассказали РИА Новости экстренные службы. Сооснователь сети ресторанов "Сыроварня" погиб с женой в ДТП

Ранее в МВД региона сообщали, что автомобиль Skoda Octavia попал под поезд Севастополь-Петербург. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. В ведомстве добавили, что количество пострадавших уточняют, По предварительным данным четверо погибших, из них двое детей.

В экстренных службах отметили, что на железнодорожном переезде на перегоне 1388 километра, где произошла авария, остановлено движение поездов. Пресс-служба Крымской железной дороги подтвердила эту информацию.