США продлили отказ в экспортных привилегиях "Уральским авиалиниям"
Минторг США продлил на полгода отказ в экспортных привилегиях "Уральским авиалиниям"
Читать 1prime.ru в
ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. Министерство торговли США продлило на полгода отказ в экспортных привилегиях российской авиакомпании "Уральские авиалинии".
"Я нахожу продление этого распоряжения необходимым в общественных интересах во избежание неизбежного нарушения правил (экспортного контроля)", — говорится в решении профильного помощника министра торговли Мэттью Аксельрода.
Отзыв экспортных привилегий и их пролонгацию американские власти объяснили тем, что компания продолжает эксплуатировать на внутренних и зарубежных рейсах подсанкционную авиатехнику.