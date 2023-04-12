ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. Министерство торговли США продлило на полгода отказ в экспортных привилегиях российской авиакомпании "Уральские авиалинии". "Аэрофлот" впервые отправил самолет для ремонта в Иран, сообщили СМИ

"Я нахожу продление этого распоряжения необходимым в общественных интересах во избежание неизбежного нарушения правил (экспортного контроля)", — говорится в решении профильного помощника министра торговли Мэттью Аксельрода.

Отзыв экспортных привилегий и их пролонгацию американские власти объяснили тем, что компания продолжает эксплуатировать на внутренних и зарубежных рейсах подсанкционную авиатехнику.