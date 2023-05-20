МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Первый после четырехлетнего перерыва самолет грузинской авиакомпании "Georgian Airways", летевший прямым рейсом Тбилиси — Москва, приземлился в аэропорту "Внуково", сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Грузия стала вторым популярным направлением для полетов среди россиян

По его словам, авиаперелет прошел более буднично, чем вчерашний первый российский рейс, где угощали шампанским по случаю старта полетов.

Загруженность борта составила примерно 80%. Разрешение на перелет компании было выдано 16 мая.

Как рассказал агентству один из пассажиров, трудностей при покупке билета не возникло. "Единственное, у авиакомпании "Georgian Airways" нет мобильного приложения, поэтому все пришлось оформлять через сайт" — добавил пассажир. Также при оформлении нет возможности выбрать посадочное место.

Днём ранее первый российский самолёт компании "Азимут" приземлился в аэропорту Грузии. Российская авиакомпания "Red Wings" также получила разрешение от агентства гражданской авиации Грузии на полеты в Тбилиси и Кутаиси.