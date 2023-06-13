МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Пересмотр изначальных сроков и цены постройки атомного ледокола "Россия" проекта 10510 "Лидер" не трагичны: они изначально были ориентировочными, поскольку в таком масштабном проекте невозможно сразу дать точные параметры, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров рассказал, в каких отраслях Россия достигла мирового лидерства

"Изначально проектируя и создавая такое головное судно, невозможно дать точные параметры по себестоимости и окончательной цене. Поэтому нет ничего сверхъестественного, тем более, трагичного в пересмотре цены", — сказал он, отвечая на вопрос о причинах пересмотра сроков строительства и стоимости атомного ледокола "Россия".

"Что касается сроков, они тоже были изначально ориентировочными. И по мере освоения самого рабочего проекта и выдачи этого проекта на производство на судостроительный комплекс "Звезда" будут формироваться и цена, и окончательные сроки сдачи объекта. Поэтому здесь все идет достаточно корректно в соответствии с изначально заложенными параметрами", — продолжил чиновник.

Изначально проект оценивался в 128 миллиардов рублей, завершение строительства на судоверфи "Звезда" было намечено на 2027 год. Как в марте сообщал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, новую цену строительства сверхмощного атомного ледокола "Россия" планируется рассчитать летом.

"Сейчас проводится технико-экономическая экспертиза расчетов трудоемкости и цены строительства. По результатам этой работы можно будет объективно говорить о каком-то пересмотре условий текущего контракта на строительство ледокола", — добавил Мантуров.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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