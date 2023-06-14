Глава "Аэроскрипт": полная цифровая интеграция беспилотников возможна в 2024—2025 годах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Беспилотные летательные аппараты можно полностью интегрировать в воздушное пространство России в части цифровизации процесса уже через год-два, рассказал РИА Новости на ПМЭФ гендиректор НИЦ "Аэроскрипт" (компании-участницы рынка НТИ "Аэронет") Алексей Хрипунов.
Ранее в среду Кремль опубликовал список поручений президента Владимира Путина. В частности, поручено принять "исчерпывающие меры" для интеграции беспилотников в единое воздушное пространство РФ; создать сеть центров поддержки проектирования и производства дронов; изменить подходы к проведению мероприятий, ограничивающих использование цифровых геопространственных данных, получаемых с применением беспилотных авиасистем, для кардинального повышения оперативности их использования.
"Вполне реально к 2024, 2025 году в полном объеме это запустить — в части того, что связано с доступом к воздушному пространству, автоматизацией и цифровизацией — все технологии уже есть", — сказал Хрипунов.
Он добавил, что остался "организационный момент и собрать все в единое целое — больших проблем нет".
Однако, по его мнению, "проблемы будут дальше: когда сильно повысится трафик, начнутся следующие вопросы".
"Это касается обеспечения безопасности полетов беспилотников — будет расти их число и нужны будут системы наблюдения, навигации, контроля использования пространства", — заключил Хрипунов.
Со сроками цифровой интеграции согласен и глава компании "Флай Дрон" Никита Данилов.
"Если мы говорим об интеграции беспилотников в общее воздушное пространство России, то почему так важна цифровизация самого неба — потому что она позволит составить потоки беспилотников, стабильные логистические цепочки, некие постоянные маршруты, проектировать новые маршруты, снимать контрольную информацию с беспилотников, что они пролетели из точки А в точку Б и этот маршрут пригоден и так далее", — объяснил Данилов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/transport/20230614/840826439.html