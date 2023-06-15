С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не планирует менять ценовую политику в поездах дальнего следования со вступлением в силу правил, обязывающих пассажиров нижней полки пустить соседа с верхней поесть за столиком в определенные часы, следует из слов гендиректора компании Владимира Пястолова. Кофе впервые обошел по популярности чай в российских поездах

Новые правила, которые закрепляют право пассажиров верхних полок поесть за столиком на нижней в определенные часы, вступают в силу в сентябре 2023 года.

"Что касается особых цен для пассажиров верхних полок – они и сейчас дешевле. Кроме того, мы предоставляем пассажирам ряд других специальных тарифов и льгот, которые позволяют совершать выгодные поездки в наших поездах", — ответил глава ФПК в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 на вопрос, будет ли компания как-то корректировать стоимость билетов из-за вступления в силу этого правила.

Пястолов отметил, что в случае категорического отказа пассажира с нижней полки пускать пассажира с верхней к столику для приема пищи, проводник сможет потребовать уступить место, сославшись на правила Минтранса.

"Однако это крайний случай. Пассажирам в пути следования нужно быть добрее друг к другу и относиться к соседям по купе с пониманием. Если же конфликтной ситуации избежать невозможно, пассажирам необходимо обращаться к проводнику или начальнику поезда. Они помогут решить любой вопрос, даже тот, что в общих правилах не прописан", — отметил глава ФПК.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 15 июня в 9.00 мск.