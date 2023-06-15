МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Суд Лондона обязал норвежскую судоходную компанию Havila выплатить европейской дочке "Государственной транспортной лизинговой компании" 220 миллионов евро за изъятые паромы, сообщил гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих в интервью газете "Ведомости". Суд подтвердил законность штрафа в отношении Apple

По заказу GTLK Europe для Havila в Турции строилось четыре парома для перевозки пассажиров и автотранспорта по фьордам.

"Когда ГТЛК и дочерние компании были включены в санкционные списки, Havila заявила, что первый паром (он был построен) она не отдаст и платить за него не будет, а второй (находился в постройке) они просто забрали, пообещав туркам провести окончательный платеж. Верфь за свою работу денег так и не получила. По двум оставшимся паромам схема была такой же", — рассказал гендиректор ГТЛК.

"Совместными усилиями благодаря помощи Минтранса, МИДа, других органов власти мы смогли правильно сформировать позицию в Высоком суде Лондона и выиграли дело… (Суд) предписал компании Havila выплатить за паромы 220 млн евро. Мы ожидаем, что эти деньги поступят на счета зарубежных структур в ближайшие месяцы", — сообщил он.

"Это показательный случай, когда даже зарубежные суды не поддерживают такого поведения бывших партнеров", — добавил Дитрих.

ГТЛК и структуры компании в 2022 году попали под блокирующие санкции США, Евросоюза и Великобритании. Это привело к фактической заморозке бизнеса и счетов GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe DAC, на которые приходилось 30% активов группы компаний ГТЛК, что привело также к невозможности осуществления выплат по еврооблигациям.

ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.