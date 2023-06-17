МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Новая модель "АвтоВАЗа" будет стоить в среднем до 2,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации автомобиля, рассказал президент компании Максим Соколов. Продажи Lada X-Cross 5 начнутся в третьем квартале 2023 года

"Цена достаточно адекватная: мы пока не ориентировали наших дилеров, сделаем это чуть позже, примерно за месяц до старта программы в конце лета этого года. Но, в среднем, цена будет до 2,5 миллиона в зависимости от комплектации автомобиля", — сказал он в видеоролике тест-драйва новинки, опубликованном в телеграм-канале Минпромторга РФ.

В пятницу в министерстве уточнили, что старт продаж Lada X-Cross 5 запланирован на третий квартал текущего года.

Lada X-Cross 5 представляет собой переднеприводный городской кроссовер, оснащенный 160-сильным турбированным двигателем и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Конструктивные особенности автомобиля — панорамная крыша и интеллектуальные системы безопасности ADAS.