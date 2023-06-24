МИНСК, 24 июн — ПРАЙМ. Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии Владимир Орловский озвучил на сессии Всемирной таможенной организации инициативу о проведении переговоров с соседними странами ЕС для нормализации ситуации с грузоперевозками, сообщается на сайте белорусского ведомства. Лукашенко призвал иностранных инвесторов изменить отношение к Белоруссии

Согласно сообщению, Орловский принимает участие в 141-й/142-й сессиях Всемирной таможенной организации, которые проходят в Брюсселе.

"Председатель ГТК озвучил инициативу о проведении переговоров с соседними странами Европейского союза для нормализации сложной ситуации с грузовыми перевозками и перемещением граждан на наших общих границах", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что "участие белорусской делегации в сессионных дискуссиях акцентировано на доведение четкой и аргументированной позиции нашей страны, суть которой заключается в недопущении политизации деятельности Всемирной таможенной организации". "Таможенная служба Беларуси убеждена, что Всемирная таможенная организация должна сохранять статус сугубо профессиональной площадки для диалога между таможенными администрациями. Это полностью соответствует целям и задачам организации", — отметил в своем выступлении Орловский.

По инициативе польской стороны 10 февраля приостановлена работа пункта пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица"), после чего на польско-белорусской границе осталось только два работающих погранпункта — один для грузового транспорта и один для легкового. В ответ Минск заявил, что изменяет режим перемещения польских грузоперевозчиков: они смогут въезжать на территорию Белоруссии и покидать ее исключительно через белорусско-польский участок границы.

После этого польские власти ограничили с вечера 21 февраля движение большегрузов в пункте пропуска "Кукурыки" ("Козловичи"), в результате движение в нем разрешено только для грузовиков, зарегистрированных в ЕС и ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария). Из-за вынужденного перераспределения транспортных потоков очереди из фур стали собираться на границе не только с Польшей, но и с Литвой и Латвией. Белорусские пограничники и таможенники также неоднократно заявляли, что контрольные службы сопредельных стран ЕС не выполняют норму пропуска грузового и легкового транспорта через границу.

Кроме того, въезд в страны Евросоюза тягачей, зарегистрированных в Белоруссии и России, запрещен с апреля 2022 года на фоне российской СВО на Украине. При этом Белоруссией была принята ответная мера по запрету въезда на территорию страны тягачей, зарегистрированных в Евросоюзе, но позволившая сохранить развитие внешнеэкономической деятельности посредством осуществления перецепки и перегрузки. С 1 июня 2023 года Польша ввела полный запрет на перемещение через белорусско-польскую границу белорусских и российских грузовых автотранспортных средств, в том числе распространив запрет на прицепы и полуприцепы. Белоруссия также решила с 3 июля ввести запрет на перемещение по своей территории прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Польше.