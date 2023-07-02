СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал установить на период курортного сезона дополнительные пункты досмотра и увеличить число контролеров на Крымском мосту. В Крыму переориентировали транспортные потоки

В оперативном штабе Краснодарского края в субботу заявили о пробке длиной около девяти километров, позже она сократилась до пяти. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ сообщили, что очереди связаны с ростом количества автотранспорта и подлежащего досмотру багажа, в связи с чем увеличено количество постов и смен.

"Проблема с пробками на подъезде к Крымскому мосту пока не решена. Надо ставить на период пикового курортного сезона дополнительные пункты досмотра, а также увеличить число контролеров. Вопрос требует срочного вмешательства и решения", — сказал РИА Новости Ивлев.

Депутат подчеркнул, что намерен отправить соответствующий запрос в Минтранс РФ.