СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — ПРАЙМ. Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к утру воскресенья растянулась на три километра, время ожидания составляет примерно 1,5 часа, сообщил крымский минтранс. В Госдуме призвала увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту летом

В оперативном штабе Краснодарского края в субботу заявили о пробке длиной около девяти километров, позже она сократилась до пяти. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ сообщили, что очереди связаны с ростом количества автотранспорта и подлежащего досмотру багажа.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 6.00: пробка до 3 километров, время ожидания до 1,5 часов", — сообщил минтранс в совеем телеграм-канале.

В обратном направлении по состоянию на 6.00 пробки нет, уточнили в ведомстве.