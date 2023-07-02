СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — ПРАЙМ. Автомобильная пробка на въезде в Крым со стороны Кубани к восьми утра увеличилась до 6,5 километра, автомобилисты ожидают проезхда около трех часов, сообщил Минтранс региона. В Госдуме призвали увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту летом

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — республика Крым по состоянию на 08:00 пробка до 6,5 км, время ожидания до 3 часов", — следует из публикации ведомства в телеграм.

Подчеркивается, что движение из Крыма в Краснодарский край не затруднено.

Ранее управление ведомственной охраны Министерства транспорта России сообщало, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа, количество постов и смен увеличено. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. Отмечается, что к шести часам утра воскресенья пробка сократилась с девяти километров до трех.