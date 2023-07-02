Пробка на подходе к Крымскому мосту выросла до семи километров
Глава Минтранса Крыма Лукашенко: пробка у Крымского моста выросла до семи километров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — ПРАЙМ. автомобильная пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани достигла семи километров, время ожидщания водителей увеличилось до пяти часов, сообщил глава Минтранса региона Николай Лукашенко.
"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край-Республика Крым по состоянию на 10:00 пробка 7 км, время ожидания до 5 часов", — отметил министр в телеграм.
По словам лукашенко, пробки на маршруте Крым — Краснодарский край нет.
Ранее управление ведомственной охраны Министерства транспорта России заявляло, что очереди появились на фоне увеличения количества транспорта и подлежащего досмотру багажа. Там добавили, что число постов и смен для досмотра также выросло. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.