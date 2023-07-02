СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — ПРАЙМ. автомобильная пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани достигла семи километров, время ожидщания водителей увеличилось до пяти часов, сообщил глава Минтранса региона Николай Лукашенко. Назло себе: европейцы преподнесли российский авторынок китайцам на блюдечке

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край-Республика Крым по состоянию на 10:00 пробка 7 км, время ожидания до 5 часов", — отметил министр в телеграм.

По словам лукашенко, пробки на маршруте Крым — Краснодарский край нет.

Ранее управление ведомственной охраны Министерства транспорта России заявляло, что очереди появились на фоне увеличения количества транспорта и подлежащего досмотру багажа. Там добавили, что число постов и смен для досмотра также выросло. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.