СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — ПРАЙМ. Число постов досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличили, рност очереди приостановили, заявила пресс-служба регионального Минтранса. В Крыму восстановили движение на поврежденном участке железной дороги

"Минтранс России увеличил количество постов досмотра. С утра часть работников перераспределено с крымской стороны на краснодарскую. При постоянно прибывающем транспорте, на данный момент, остановили рост очереди", — сказано в релизе.

В ведомстве добавляют, что в данный момент осмотровые работы оптимизируются.

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ ранее информировали, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. К десяти утра воскресенья затор, достигавший в субботу девять километров, составлял семь километров, время ожидания — до пяти часов. При выезде из Крыма автомобильной пробки не было.