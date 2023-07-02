КРАСНОДАР, 2 июл — ПРАЙМ. Очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края увеличилась за сутки до 303 грузовиков, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. Пробка на подходе к Крымскому мосту выросла до семи километров

В четверг власти заявили, что очередь на паром составила 250 грузовиков.

"В очереди на Керченскую переправу 2 июля находится 303 транспортных средства. Они расположены на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте работают волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв", — говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что за прошедшие сутки паромы "Мария" и "Лаврентий" перевезли в Крым 315 автомобилей и 398 пассажиров.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Сейчас, после окончания всех восстановительных работ, по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах и железнодорожным транспортом. Перемещение фур производится через паромную переправу.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил РИА Новости, что движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту пока не будет запущено в целях безопасности и во избежание провокаций.