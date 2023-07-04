МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. В Минтрансе прорабатывают вопрос о внесении в Кодекс об административных правонарушениях штрафов для пользователей электросамокатами за нарушения правил дорожного движения, сообщают "Известия". В Москве повысят штрафы за безбилетный проезд

Как отмечает издание, ссылаясь на источник в министерстве, на сегодняшний день самокатчики пользуются пробелом в законодательстве и подпадают под категорию участников дорожного движения "другие лица". Но после добавления точного определения в КоАП пользователи средств индивидуальной мобильности станут полноправными участниками, и их станет возможным штрафовать.

Также издание сообщает, что сейчас предлагается установить размер штрафов, сопоставимый со штрафа для автомобилистов. Например, за превышение максимально разрешенной скорости вдвое штраф составит пять тысяч рублей.