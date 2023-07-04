МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Столичный аэропорт Внуково сообщил РИА Новости, что по техническим причинам в аэропорту введены ограничения на приём и выпуск самолетов с 5:10 утра. Аэропорт Сочи объявил о запуске полетов в Тбилиси

"По техническим причинам, не зависящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на приём/выпуск воздушных судов с 05:10. На запасной ушло шесть рейсов: три рейса авиакомпании "Победа" — в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai — в Домодедово. Ограничения по приему/выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 08:00", — сообщили во Внуково.

Ранее во вторник представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что два беспилотника сбиты в Новой Москве в районе поселка Валуево, еще один — в районе подмосковной Кубинки.