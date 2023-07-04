МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Ограничения по приему и выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 08:00, другие авиагавани Москвы и Московской области работают штатно, сообщила Росавиация. В аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

"По техническим причинам, независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на приём\выпуск воздушных судов с 05:10… Ограничения по приему/выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 08:00. Другие аэропорты Москвы и Московской области работают штатно. Все аэропортовые службы и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей", — говорится в сообщении.