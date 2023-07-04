МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Россия зарегистрировала федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) по железным дорогам в новых регионах — "Железные дороги Новороссии" (ФГУП "ЖДН"), следует из данных ЕГРЮЛ. В Крыму восстановили движение на поврежденном участке железной дороги

Правительство РФ в конце мая 2023 года утвердило распоряжение о создании на территории новых регионов России федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сообщалось, что предприятие будет находиться в ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора). Головной офис расположится в Донецке.

"Полное наименование на русском языке федеральное государственное унитарное предприятие "Железные дороги Новороссии"… Участник/учредитель Российская Федерация… Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправления, юридическом лице, который выступает от имени участника/учредителя Федеральное агентство железнодорожного транспорта", — говорится выписке ЕГРЮЛ.

ФГУП зарегистрировано в июне 2023 года. Уставной фонд предприятия составляет 2 миллиарда рублей.

В сведениях об основном виде деятельности указаны грузовые железнодорожные перевозки.