МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Сайт и приложение РЖД по продаже билетов в пятницу работают в обычном режиме после двух дней массированных хакерских атак, проверило РИА Новости. В РЖД оценили перспективы запуска беспилотных поездов дальнего следования

РЖД два дня подряд – в среду и четверг — сообщали о массированной хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании. Кассы на станциях и вокзалах функционировали штатно, а продажа билетов в них шла в обычном режиме. В частности, в четверг РЖД предупреждали, что онлайн-сервисы компании из-за атак могут быть кратковременно недоступны. Как убедилось тогда РИА Новости, найти билет или купить его через сайт и приложение было невозможно.

РИА Новости в пятницу утром проверило работоспособность онлайн-сервисов РЖД. В частности, на сайте и в приложении можно найти билеты на поезда и оформить их покупку.