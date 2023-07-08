МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, комментируя зерновую сделку, заявил, что должны быть "разные коридоры". Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает на продление зерновой сделки

"Мы все независимые страны. У нас есть на сегодняшний день этот зерновой коридор, он существует несвободный, а именно такой — структурированный и сложный из-за того, что Россия блокирует Черное море. Я считаю, что должны быть разные коридоры", — сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в июне заявлял, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия "тех договоренностей, которые не выполняются". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как ее часть, касающаяся России, не выполнена. ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к Swift, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.