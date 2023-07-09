СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту возобновили сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. В Минобороны Украины признали, что устроили взрыв на Крымском мосту

"Движение по Крымскому мосту возобновлено!!!" — написал он в своем Telegram-канале.

Днем в воскресенье глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета, повреждений и пострадавших нет.

О перекрытии движения на Крымском мосту власти не сообщали.