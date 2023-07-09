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https://1prime.ru/transport/20230709/841036224.html
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Транспорт
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. Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту возобновили сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. "Движение по Крымскому мосту возобновлено!!!" — написал он в... ПРАЙМ, 09.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту возобновили сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"Движение по Крымскому мосту возобновлено!!!" — написал он в своем Telegram-канале.
Днем в воскресенье глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета, повреждений и пострадавших нет.
О перекрытии движения на Крымском мосту власти не сообщали.