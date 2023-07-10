МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Меры для минимизации трудностей при подъезде к Крымскому мосту предпринимаются, сделать бесконтрольное движение по нему не возможно в целях безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пробка на Крымскому мосту выросла почти в два раза

Официальный представитель Кремля напомнил, что президент Владимир Путин детально обсуждал проблему с соответствующими ведомствами.

"Вы также были свидетелями того, что очень важно обеспечивать безопасность этой важной транспортной артерии и обеспечивая безопасность, невозможно полностью сделать бесконтрольным движение, поэтому да, определенные издержки есть и будут, но другое дело, что принимаются меры для того, чтобы эти издержки минимизировать и обеспечить все удобства для граждан, для наших туристов, которые используют автомобильный транспорт для туристических поездок", — сказал Песков.

Он также добавил, что пробки увеличиваются к выходным, держатся один-два дня, а потом "сходят на нет".

Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края выросла до 1200 машин, время ожидания проезда – до пяти часов, сообщалось ранее в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.