Песков: принимаются меры по уменьшению затруднений при подъезде к Крымскому мосту
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Меры для минимизации трудностей при подъезде к Крымскому мосту предпринимаются, сделать бесконтрольное движение по нему не возможно в целях безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля напомнил, что президент Владимир Путин детально обсуждал проблему с соответствующими ведомствами.
"Вы также были свидетелями того, что очень важно обеспечивать безопасность этой важной транспортной артерии и обеспечивая безопасность, невозможно полностью сделать бесконтрольным движение, поэтому да, определенные издержки есть и будут, но другое дело, что принимаются меры для того, чтобы эти издержки минимизировать и обеспечить все удобства для граждан, для наших туристов, которые используют автомобильный транспорт для туристических поездок", — сказал Песков.
Он также добавил, что пробки увеличиваются к выходным, держатся один-два дня, а потом "сходят на нет".
Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края выросла до 1200 машин, время ожидания проезда – до пяти часов, сообщалось ранее в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
https://1prime.ru/transport/20230710/841041666.html