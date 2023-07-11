МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аврора" увеличивает частоту полетов по маршруту "Улан-Удэ — Красноярск" и "Улан-Удэ — Хабаровск", сообщила во вторник пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. Авиакомпания "Россия" увеличит число рейсов на Кубу

"С 21 июля авиакомпания "Аврора" запускает дополнительные рейсы по направлениям Улан-Удэ-Красноярск и Улан-Удэ-Хабаровск. Теперь совершить перелет по субсидированному тарифу в эти города можно будет еще и по понедельникам, пятницам и субботам", — говорится в сообщении.

По данным министерства, сейчас "Аврора" осуществляет авиарейсы из столицы республики в Красноярск два раза в неделю — по средам и воскресеньям, а в Хабаровск — по вторникам и четвергам.

Отмечается, что под флагманом единой дальневосточной авиакомпании будет летать авиакомпания "Россия" самолетами Сухой Суперджет-100. Билеты по субсидии может купить любой житель России. До Красноярска стоимость перелета составляет 5500 рублей, до Хабаровска – 9355 рублей.