МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Деформация железнодорожного полотна и перегрев трансформаторных подстанций из-за аномальной жары могут стать на этой неделе причинами происшествий в регионах четырех федеральных округов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). РЖД нарастили перевозки на восток в первом полугодии

По данным института, в южных регионах Уральского федерального округа, а также в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях сохраняется жаркая сухая погода с температурой воздуха на 3-8 градусов выше средних климатических значений.

"В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна", — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.