МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по организации движения транспорта на крымском направлении на фоне ситуации с ЧП на Крымском мосту, обеспечении помощи и содействии людям, находящимся в пути, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги, заявил глава РСТ

"Президент России дал поручения об организации работы по движению транспорта на крымском направлении, обеспечении помощи и содействии людям, находящимся в пути", — сказал пресс-секретарь.