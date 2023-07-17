Путин поручил организовать движение транспорта на крымском направлении
Песков: Путин дал поручения по организации движения транспорта на крымском направлении
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по организации движения транспорта на крымском направлении на фоне ситуации с ЧП на Крымском мосту, обеспечении помощи и содействии людям, находящимся в пути, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент России дал поручения об организации работы по движению транспорта на крымском направлении, обеспечении помощи и содействии людям, находящимся в пути", — сказал пресс-секретарь.