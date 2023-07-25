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В МИД рассказали о темах обсуждения на саммите "Россия-Африка"
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В ходе предстоящего саммита "Россия-Африка" будет обсуждаться создание логистических коридоров для поставок российских зерна и удобрений на африканский континент, заявил в... ПРАЙМ, 25.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. В ходе предстоящего саммита "Россия-Африка" будет обсуждаться создание логистических коридоров для поставок российских зерна и удобрений на африканский континент, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.
"Как мне представляется, идея таких логистических коридоров и создания зерновых хабов – перспективна и реализуема, с учетом тех больших возможностей, которые Россия имеет в плане экспорта зерновых", — сказал Озеров.
Он уточнил, что проблемные вопросы организации поставок из России в Африку носят комплексный характер.
"Нужно двигаться именно в этом направлении. Это будет одна из тем обсуждения – создание логистических коридоров, хабов не только для продовольствия и удобрений, но и любой другой продукции, которую производит РФ. Это естественный и правильный путь развития наших отношений на долгосрочной основе, нацеленных на перспективу", — подчеркнул российский дипломат.
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.