МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Авиастроительная корпорация "Иркут" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") переименована в "Яковлев", говорится в релизе компании. В Москве открылся первый в России магазин турецкого бренда Kelebek

"Корпорация "Иркут" сообщила о своем переименовании, представив новый бренд – "Яковлев". Решение принято с учетом роста географии и компетенций компании в области гражданской авиации за последние годы. Все корпоративные процедуры по переименованию завершатся в августе текущего года", — сказано в релизе.

Как уточняется, ОКБ Яковлева с 2004 года является частью корпорации "Иркут", сейчас же вся компания будет носить имя А.С. Яковлева, увековечив его в структуре российского гражданского авиастроения.

"Российское авиастроение находится на переломном этапе. На фоне ухода "Боинга" и "Эйрбас" мы преодолеваем зависимость от импорта и нацелены на полное оснащение наших авиакомпаний отечественными судами, сопоставимыми по качеству, надежности, другим характеристикам с самолетами мировых брендов. До 2030 года предприятия ОАК должны поставить российским авиакомпаниям порядка 500 гражданских самолетов", — сказал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Основная нагрузка ложится как раз на "Иркут", где будут произведены 142 региональных SSJ-NEW и 270 МС-21. Сегодня программы МС-21 и "Суперджет-нью", можно сказать, вышли на финишную прямую. Уже в следующем году мы начнем первые поставки пассажирских лайнеров в полностью импортозамещенном облике – с отечественными системами, двигателями, другими агрегатами. Поставщиком новых самолетов станет компания с новым именем", — продолжил он.

"Иркут" производит отечественные самолёты SSJ100 и МС-21. За последние 20 лет, говорится в релизе, корпорация прошла путь от корпоративного центра при Иркутском авиазаводе до ведущего разработчика и производителя гражданской авиационной техники. "Иркут" сегодня – это 10 городов присутствия в 9 регионах страны, более 20 тысяч сотрудников и свыше 8 тысяч произведенных самолетов.