С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Международный транспортный коридор "Север-Юг" позволит обеспечить российским товарам более короткий маршрут на африканский континент и обратно в Россию, сообщил президент России Владимир Путин. В Иране отметили возможность транзита российского зерна по МТК "Север — Юг"

"Россия также активно занимается переориентацией транспортно-логистических потоков в сторону государств глобального Юга, разумеется и Африку. Международный транспортный коридор "Север-Юг", который мы развиваем, имеет своей целью обеспечить российским товарам выход в Персидский залив и Индийский океан, откуда они смогут кратчайшим морским маршрутом поступать, в том числе, на африканский континент", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании саммита "Россия — Африка".

Он подчеркнул, что этот коридор можно будет использовать и в обратном направлении для поставок африканских товаров на рынок России.

"Обеспечение стыковки транспортного коридора "Север-Юг" с Африкой, запуск регулярных судоходных грузовых линий. Вот чего мы добиваемся", — добавил Путин.

Глава государства также предложил открыть российский транспортно-логистический центр в одном из портов на африканском восточном побережье.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.