МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" в воскресенье ночью применял ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлялись в другие аэропорты, в 5.00 ограничения были сняты, сейчас авиаузел работает в штатно, сообщили РИА Новости в авиаузле. Экс-разведчик сообщил о приказе США завершить контрнаступление ВСУ

"По техническим причинам, не зависящим от аэропорта, во "Внуково" сегодня с 02.15 до 05.00 были введены ограничения на приём/выпуск воздушных судов", — сообщили в аэропорту.

Там отметили, что в целях безопасности из аэропорта "Внуково" временно была перенаправлена часть рейсов в другие авиагавани Московского авиационного узла.

"В 5.00 часов утра ограничения на полёты были сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", — добавили во "Внуково".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье совершена новая атака украинских беспилотников, жертв и пострадавших нет. В министерстве обороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.