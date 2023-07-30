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2023
https://1prime.ru/transport/20230730/841231655.html
Аэропорт "Внуково" работает штатно после ночных ограничений
Транспорт
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. Аэропорт "Внуково" в воскресенье ночью применял ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлялись в другие аэропорты, в 5.00 ограничения были сняты, сейчас... ПРАЙМ, 30.07.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, москва, аэропорт внуково
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" в воскресенье ночью применял ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлялись в другие аэропорты, в 5.00 ограничения были сняты, сейчас авиаузел работает в штатно, сообщили РИА Новости в авиаузле.
"По техническим причинам, не зависящим от аэропорта, во "Внуково" сегодня с 02.15 до 05.00 были введены ограничения на приём/выпуск воздушных судов", — сообщили в аэропорту.
Там отметили, что в целях безопасности из аэропорта "Внуково" временно была перенаправлена часть рейсов в другие авиагавани Московского авиационного узла.
"В 5.00 часов утра ограничения на полёты были сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", — добавили во "Внуково".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье совершена новая атака украинских беспилотников, жертв и пострадавших нет. В министерстве обороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.